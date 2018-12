Trump verandert woordkeuze na kritiek: IS 'grotendeels overwonnen'

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018

Eerder had Trump verklaard dat IS in Syrië compleet is overwonnen, waardoor de Amerikaanse soldaten kunnen worden teruggetrokken. Trumps beslissing om alle 2.000 Amerikaanse soldaten uit Syrië naar huis te halen, stuitte nationaal en internationaal op veel onbegrip en veroorzaakte grote irritatie.

Trump zou de beslissing genomen hebben tegen het advies van belangrijke kabinetsleden in. Experten waarschuwen dat IS geenszins volledig is verslagen en dat een terugtrekking van de troepen fatale gevolgen kan hebben. Minister van Defensie James Mattis had donderdag zijn ontslag aangekondigd wegens fundamentele meningsverschillen, ook in andere kwesties.

Verschillende Amerikaanse media melden zaterdag eensluidend dat ook de Amerikaanse speciale gezant voor de anti-IS-coalitie, Brett McGurk, er wegens de meningsverschillen over de kwestie Syrië vervroegd de brui aan geeft. Normaalgezien zou hij in februari stoppen. Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken kon niet bereikt worden voor commentaar door de gedeeltelijke shutdown van de overheidsbedrijven in de VS.

De Washington Post schreef dat Trump zijn beslissing inzake de terugtrekking van de troepen uit Syrië, waarmee hij al langer flirtte, vorige week na een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft genomen. Erdogan had zijn gebrek aan begrip getoond over het voortdurende engagement van de VS in Syrië, waarna Trump had gezegd dat de Verenigde Staten zich terugtrekken. Turkije klaagde vooral over de samenwerking tussen de VS en de Koerdische militie YPG, de belangrijkste bondgenoot van het Westen in Syrië. Turkije ziet daarin een filiaal van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK en vreest dat de Koerden een autonoom gebied in Syrië aan de Turkse grens consolideren.