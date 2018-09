Trump: 'Tweestatenoplossing is het best voor Israëlisch-Palestijnse kwestie'

Trump had al voor zijn aantreden in januari 2017 aangekondigd een 'ultieme deal' voor het al decennialang aanslepende conflict tussen Israël en de Palestijnen na te streven. Israël had in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder andere de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem veroverd. De Palestijnen willen die gebieden echter voor een eigen staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

De Amerikaanse president diende de Palestijnen echter een serieuze klap toe, toen hij in december 2017 Jeruzalem als de hoofdstad van Israël erkende en de Amerikaanse ambassade in mei van Tel Aviv naar Jeruzalem liet verhuizen. De Palestijnen boycotten sindsdien de Amerikaanse regering als neutrale bemiddelaar in het conflict.

De voorbije maanden hebben de Verenigde Staten bovendien miljoenen dollar aan hulp voor de Palestijnen geschrapt, zowel voor de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) als voor hulpprogramma's in de Gazastrook en ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem. Trump was er woensdag ook van overtuigd dat de Palestijnen opnieuw bereid zullen zijn plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Trump en Netanyahu waren in de marge van de algemene vergadering van de VN bijeengekomen.