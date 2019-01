Trump: Turkije wordt bij aanval op Koerden 'economisch vernietigd'

'Tegelijkertijd wil ik ook niet dat de Koerden Turkije provoceren', voegde hij er in een ander bericht aan toe. Trump sprak daarnaast van een veiligheidszone van 32 kilometer, maar weidde daar niet verder over uit.

De Koerden, die bondgenoot zijn van de VS in het noorden van Syrië, vrezen na de terugtrekking van Amerikaanse soldaten uit het land voor een aanval van Turkije. Ankara beschouwt de Koerdische strijders als terroristen en de verlengde arm van de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij PKK.

President Recep Tayyip Erdogan verklaarde dinsdag dat hij snel de stap zal zetten 'om deze terreurorganisatie op Syrische bodem te neutraliseren'.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....