Trump: 'Tijd dat VS de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten erkennen'

. Dat heeft hij donderdag meegedeeld op Twitter.

Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om volledig de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen', zo luidt het in de tweet. Die erkenning is van strategisch belang 'voor de staat Israël en de regionale stabiliteit', luidt zijn redenering. In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd het grootste deel van de Golanhoogten door Israël veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die annexatie wordt internationaal niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.

De timing van Trump is wellicht geen toeval. De mededeling van Trump komt er namelijk op een moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een bezoek brengt aan Israël. De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu is volgende week op zijn beurt aanwezig in het Witte Huis.

Netanyahu is overigens al enige tijd aan het lobbyen voor een internationale erkenning van de Israëlische soevereiniteit over het gebied. In een eerste reactie heeft Netanyahu al laten weten de mededeling van Trump toe te juichen. 'Op een moment dat Iran Syrië probeert te gebruiken als een platform om Israël te vernietigen, erkent Trump dapper de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten. Bedankt, president Trump', luidt zijn reactie.

De erkenning kan Netanyahu bovendien ook in de kaart te spelen bij de Israëlische parlementsverkiezingen, die op 9 april plaatsvinden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was al eerder opgeschoven in de richting van Israël.

In een bericht over de mensenrechtensituatie in het land, werden de Golanhoogten onlangs nog geschreven als 'door Israël gecontroleerd gebied'. Een jaar eerder had het ministerie het nog over 'bezet' gebied.