Trump tekent veto om geld vrij te krijgen voor grensmuur

'Het Congres heeft het recht om deze resolutie goed te keuren en ik heb het recht om mijn vetorecht te gebruiken', zei Trump in het Oval Office. Hij had donderdag meteen na de stemming in de Senaat over het beëindigen van de noodtoestand aan de Mexicaanse grens al 'Veto!' getweet.

Met de resolutie wordt de noodfinanciering van de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens tegengehouden. Het is de eerste keer dat Trump zijn vetorecht gebruikt, sinds hij meer dan twee jaar geleden president werd.

Volgens NBC News zal het Huis van Afgevaardigden een stemming organiseren om het veto van de president te omzeilen. Dat kan het doen door de resolutie opnieuw ter stemming voor te leggen. Het veto wordt opgeheven als beide kamers van het Congres de resolutie met een tweederdemeerderheid goedkeuren.