Donald Trump gaat op meer plaatsen in de Verenigde Staten federale agenten inzetten. Volgens de president is dat nodig om geweld bij demonstraties op straat in te dammen.

Trump kondigde het plan woensdag aan in een bijeenkomst met journalisten in het Witte Huis. De president, die vindt dat sommige (Democratische) burgemeesters niet adequaat reageren op de gewelddadigheden, gaat de zogenaamde 'Operation Legend' uitbreiden.

Trump noemde onder andere de stad Chicago en verklaarde dat zijn regering 'er niet bij zal staan te kijken' hoe het geweld in die stad groeit. Ook gaan er troepen naar Albuquerque in de staat New Mexico.

De federale agenten moeten de lokale politie steunen in de strijd tegen geweld, maar hun inzet is niet overal welkom. In de stad Portland zijn de agenten al enkele weken actief, en treden ze hardhandig op. Demonstranten werden urenlang in bestelbusjes geplaatst en vervoerd, zonder dat ze formeel werden gearresteerd. Ook schoten agenten veelvuldig met rubberkogels en traangas. Dat zou nodig zijn geweest om te voorkomen dat demonstranten enkele federale gebouwen zouden beschadigen. De agenten dragen militaire kledij, waaruit niet duidelijk wordt bij welk agentschap ze precies horen.

De burgemeester van Portland, de grootste stad van de deelstaat Oregon, riep Trump afgelopen weekend op om zijn agenten terug te halen naar de federale gebouwen, of om ze helemaal weg te halen uit de stad. Zowel de staat Oregon als de burgerrechtenbeweging ACLU hebben de regering-Trump aangeklaagd vanwege de 'ongrondwettelijke' aanwezigheid van de agenten.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van november positioneert Trump zich nadrukkelijk als 'law and order'-kandidaat, terwijl hij zijn Democratische rivaal Joe Biden probeert af te schilderen als een radicaal die de politie wil afschaffen. In werkelijkheid is dat geen onderdeel van Bidens plannen, al heeft de Democraat wel zijn steun uitgesproken voor de Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld.

