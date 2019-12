De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een woedende brief gestuurd aan Democratisch leider Nancy Pelosi. Hij vergelijkt het impeachment-proces met de heksenprocessen van Salem, maar dat zal niet voorkomen dat de Democraten woensdag vóór impeachment zullen stemmen.

In de brief spreekt Trump van een 'ongekend en ongrondwettelijk machtsmisbruik door Democratische wetgevers, ongeëvenaard in bijna tweeënhalve eeuw aan Amerikaanse wetsgeschiedenis'. De president herhaalt zijn claim dat hij 'geen misdaden' en 'geen enkele overtreding' heeft gepleegd in de omgang met Oekraïens president Volodymyr Zelensky.

Uit tellingen van Amerikaanse media blijkt echter dat voldoende Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden hun steun hebben uitgesproken voor impeachment om de knoop woensdag definitief door te hakken. Zeker 218 Democraten steunen minstens één van de twee beschuldigingen die uit het impeachment-proces zijn gekomen, en waar woensdag apart over wordt gestemd, zo berekende de Washington Post. Geen van de 197 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigen steunen impeachment van Trump.

Jared Golden, een Democraat uit de deelstaat Maine, is de enige die zegt voor slechts één van de twee impeachment-artikelen te stemmen. Volgens hem is er wel sprake van machtsmisbruik door Trump, maar niet van belemmering van het Congressionele onderzoek.

Brief zet toon voor harde strijd in Senaat

Met de boze brief van zes pagina's zet Trump de toon voor het Senaatsproces dat zal volgen op impeachment. Daar zullen vertegenwoordigers van de president voor het eerst de kans krijgen om hem te verdedigen.

Republikeins Senaatsleider Mitch McConnell zegt echter te willen voorkomen dat enkele belangrijke medewerkers van het Witte Huis als getuigen kunnen worden opgeroepen. Onder meer stafchef Mick Mulvaney, die weigerde mee te werken aan het impeachment-onderzoek in het Huis van Afgevaardigden, zal niet voor de Senaat hoeven te verschijnen.

Volgens de Democraten is het wél belangrijk dat Mulvaney wordt ondervraagd, omdat hij nauw betrokken was bij het inhouden van militaire hulp aan Oekraïne. Volgens verschillende ambtenaren die wel aan het impeachment-onderzoek meewerkten gebeurde dat om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek te beginnen naar Joe Biden, een politieke rivaal van Trump.

Peilingen: volk verdeeld over afzetting

Het lijkt momenteel zeer onwaarschijnlijk dat Trump daarwerkelijk zal worden afgezet door de Senaat. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in de Senaat, terwijl de Republikeinen 53 van de 100 zetels in bezit hebben. In de brief aan Pelosi kijkt Trump dan ook vooruit naar de verkiezingen van november 2020.

'Ik heb geen twijfel dat het Amerikaanse volk u en de Democraten volledig verantwoordelijk zal houden tijdens de verkiezingen van 2020', schrijft hij. 'Ze zullen uw verdraaiing van het recht en uw machtsmisbruik niet gauw vergeven.'

Uit peilingen blijkt dat Amerikanen zeer verdeeld zijn over impeachment. Volgens de website RealClearPolitics, dat een gemiddelde samenstelt van verschillende peilingen over het onderwerp, is 46,9 procent van de Amerikanen voor impeachment en afzetting van Trump. 47,6 procent is tegen.