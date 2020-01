De Amerikaanse president Trump stelt vandaag om 18 uur zijn vredesplannen voor het Israëlisch-Palestijns conflict voor. 'Dit is het meest genereuze voorstel aan Israël ooit.'

Drie jaar werk ging eraan vooraf, aan de 'deal van de eeuw'. Daarin stelt de Amerikaans president Donald Trump zijn plannen voor om vrede te bewerkstelligen tussen Israëliërs en Palestijnen. Gisteren/maandag zat Trump nog samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn rivaal Benny Gantz om de plannen voor te stellen. Dat gebeurde wel apart, want Gantz wou niet in eenzelfde ruimte zitten met zijn grote concurrent.

'We hebben de steun van de premier en de andere partijen en uiteindelijk zullen ook de Palestijnen volgen', was Trump opgetogen over de plannen. 'De Palestijnen zullen eerst negatief reageren, maar het is erg positief voor hen.' Nochtans werd de Palestijnse president Mahmoud Abbas niet uitgenodigd. Abbas is ook geen fan van de nieuwe plannen en heeft al gezegd gewelddadig te zullen optreden tegen de uitvoering ervan.

Volgens Trump moet zijn deal 'het meest genereuze voorstel aan Israël ooit' worden. Wat er precies in het plan zal staan, is nog geheim, maar Israëlische media speculeren volop. Zij denken dat Israël alle nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever zal mogen annexeren, het volledige soevereiniteit over Jeruzalem krijgt en dat het de terugkeer van de verschillende Palestijnse vluchtelingen niet moet voorzien. Als tegemoetkoming zal Palestina een eigen ministaat krijgen evenals miljardensteun van de Arabische landen.

Het tijdstip van de bekendmaking is op z'n minst gezegd opmerkelijk. Over enkele weken vinden namelijk de Israëlische parlementsverkiezingen plaats en volgens de laatste peilingen staat de Likoed-partij van Netanyahu licht achter op Gantz' Blauw en Wit. Bovendien bevindt Netanyahu zich momenteel in een corruptieschandaal. Deze plannen zouden de aandacht dus wat moeten afleiden van die penibele situatie van Netanyahu. Zo kan de 'deal van de eeuw' ook 'het bedrog van de eeuw' genoemd worden volgens enkele Amerikaanse media.

