De Amerikaanse president Donald Trump stelt een omstreden verkiezingsbijeenkomst in Tulsa, Oklahoma, een dag uit, zodat ze niet samenvalt met 'Juneteenth'. Dat melden de Amerikaanse media. Op die dag, 19 juni, vieren de VS het einde van de slavernij en Trump had veel kritiek gekregen dat hij net dan een rally organiseerde.

Op 19 juni 1865 kondigden unionistische soldaten in Galveston, Texas, aan dat de burgeroorlog afgelopen was en dat de slaven vanaf dan vrij waren. Door zijn eerste rally in maanden op die dag te plannen kreeg Trump het verwijt 'Juneteenth' af te nemen van de zwarte gemeenschap. Zeker met de grootschalige protesten in de VS tegen politiegeweld en racisme na de dood van George Floyd tijdens een gewelddadig politieoptreden, lag de keuze voor die dag zeer gevoelig.

Bovendien kende Tulsa ook heel wat rassengeweld in het verleden, meldt CNN. In 1921 werden honderden zwarte Amerikansen gedood tijdens rellen in de stadswijk 'Black Wall Street'. De president gaf vrijdag op Twitter aan dat 'veel van zijn Afro-Afrikaanse vrienden en aanhangers hem hadden aangesproken om te vragen om na te denken over een andere datum' aangezien de rally samenviel met de feestdag.

'Met het oog op deze belangrijke gebeurtenis en alles wat ze vertegenwoordigt, heb ik beslist om de rally te verplaatsen naar zaterdag 20 juni.' De president gaf ook aan dat al meer dan 200.000 mensen een ticket voor de rally hadden aangevraagd.

Trump krijgt ook kritiek dat hij geen social distancing wil opleggen tijdens zijn rally, hoewel het coronavirus nog steeds woedt in de VS. Volgens de Johns Hopkins-universiteit kwamen al meer dan 114.000 Amerikanen om het leven door het virus en raakten meer dan 2 miljoen mensen besmet. Wie naar Trumps rallies wilt komen, moet dan ook aangeven dat hij de president niet zal aanklagen als hij toch besmet raakt met het virus.

Op 19 juni 1865 kondigden unionistische soldaten in Galveston, Texas, aan dat de burgeroorlog afgelopen was en dat de slaven vanaf dan vrij waren. Door zijn eerste rally in maanden op die dag te plannen kreeg Trump het verwijt 'Juneteenth' af te nemen van de zwarte gemeenschap. Zeker met de grootschalige protesten in de VS tegen politiegeweld en racisme na de dood van George Floyd tijdens een gewelddadig politieoptreden, lag de keuze voor die dag zeer gevoelig.Bovendien kende Tulsa ook heel wat rassengeweld in het verleden, meldt CNN. In 1921 werden honderden zwarte Amerikansen gedood tijdens rellen in de stadswijk 'Black Wall Street'. De president gaf vrijdag op Twitter aan dat 'veel van zijn Afro-Afrikaanse vrienden en aanhangers hem hadden aangesproken om te vragen om na te denken over een andere datum' aangezien de rally samenviel met de feestdag.'Met het oog op deze belangrijke gebeurtenis en alles wat ze vertegenwoordigt, heb ik beslist om de rally te verplaatsen naar zaterdag 20 juni.' De president gaf ook aan dat al meer dan 200.000 mensen een ticket voor de rally hadden aangevraagd.Trump krijgt ook kritiek dat hij geen social distancing wil opleggen tijdens zijn rally, hoewel het coronavirus nog steeds woedt in de VS. Volgens de Johns Hopkins-universiteit kwamen al meer dan 114.000 Amerikanen om het leven door het virus en raakten meer dan 2 miljoen mensen besmet. Wie naar Trumps rallies wilt komen, moet dan ook aangeven dat hij de president niet zal aanklagen als hij toch besmet raakt met het virus.