De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag aangekondigd dat hij de detentiecentra voor migranten openstelt voor journalisten. Die centra worden vaak bekritiseerd omdat ze overbevolkt zijn en omdat migranten er in slechte omstandigheden moeten leven.

Ik ga beginnen met bepaalde detentiecentra aan de pers te laten zien. Ik wil dat de pers ze ziet", verklaarde Trump aan journalisten in New Jersey. 'Ze zijn overbevolkt en wij zijn degene die klagen over die overbevolking.'

De aankondiging van de president komt er nadat de New York Times en El Paso Times zaterdag een artikel publiceerden over het centrum van Clint (Texas). Daarin staat dat er honderden kinderen, gekleed in vuile kledij, in cellen gepropt zitten waar ze ziektes oplopen. Trump noemde dat een 'hoax'.

In een rapport geeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de grenspolitie, de 'gevaarlijke overbevolking' in veel centra toe.

Democratische parlementsleden die de detentiecentra bezochten, spraken over overvolle cellen zonder stromend water, waar kinderen en volwassenen geen toegang hadden tot hun medicatie en geen douches konden nemen.

'Als de illegale migranten niet tevreden zijn met de omstandigheden in de detentiecentra, die snel gebouwd of gerenoveerd moesten worden, zeg hen dan dat ze niet moeten komen. Alle problemen zullen opgelost zijn', tweette Trump afgelopen woensdag nog.