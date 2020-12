De uittredende Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn adviseurs overlegd over het preventief verlenen van presidentiële gratie aan drie van zijn kinderen en zijn advocaat Rudy Giuliani. Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden. Trump zou vrezen dat het Amerikaanse ministerie van justitie zich over zijn familie zal buigen eens hij de macht heeft overgedragen aan de verkozen president Joe Biden.

De gangen van Donald junior, de oudste zoon van Trump, werden eerder al eens nagegaan door speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek deed naar vermeende samenzwering tussen Trumps campagneteam en Rusland in 2016. Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner loog dan weer tegen de federale autoriteiten over zijn contacten met buitenlanders om geheime informatie te kunnen inzien. Waarom president Trump zich zorgen maakt om zijn kinderen Ivanka en Eric is onduidelijk.

Een aanklager in Manhattan voert wel een strafrechtelijk onderzoek naar het familiebedrijf van de Trumps, waarin de twee ook functies hebben.

Ook de bron van dreiging voor advocaat en gewezen burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is vaag. Hij werd eerder door aanklagers onderzocht vanwege zijn zaken in Oekraïne en zijn rol in het ontslag van de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Marie Yovanovitch. Die affaire stond centraal in de impeachmentzaak tegen Trump dit voorjaar.

Trump heeft zijn presidentiële bevoegdheid om gratie te verlenen al meermaals gebruikt om politieke bondgenoten uit de brand te helpen. Vorige week verleende hij gratie aan zijn oud-adviseur Michael Flynn, die in de gevangenis zat sinds hij had bekend dat hij tegen de federale politiedienst FBI heeft gelogen toen die Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzocht. Trumps voormalige politiek medewerker Roger Stone kreeg eerder al gratie, nadat hij was veroordeeld wegens valse verklaringen tegenover een parlementaire commissie en een poging om een getuige te beïnvloeden.

Een gratiebesluit van de president vrijwaart iemand van vervolging onder het federaal strafrecht. Strafzaken onder het recht van afzonderlijke staten vallen echter buiten de reikwijdte van de presidentiële gratie.

