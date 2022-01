Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft een persconferentie geannuleerd die hij had gepland voor 6 januari, de dag waarop een jaar eerder zijn aanhangers het Capitool bestormden.

In plaats daarvan zal hij dezelfde onderwerpen die hij zou hebben besproken tijdens de persconferentie op een bijeenkomst op 15 januari in Arizona behandelen.

In de verklaring waarin hij de annulering van zijn persconferentie aankondigde, offreerde Trump opnieuw zijn theorie dat 'fraude' heeft gezorgd voor zijn verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden en noemde die 'de misdaad van de eeuw'. Daarin is Trump overigens geen roepende in de woestijn: uit peilingen blijkt consequent dat ongeveer 70 procent van de Republikeinen denkt dat Biden onwettig is gekozen.

Op nieuwszender CNN werd gespeculeerd over de redenen van de annulatie. Redenen als: gebrek aan belangstelling, adviseurs die de persconferentie geen goed idee vonden, en een eredienst rond de bestorming die in hetzelfde tijdssegment gepland was.

Op donderdag zullen Biden en vicepresident Kamala Harris spreken vanuit Statuary Hall van het Capitool, de plek waar Trump-aanhangers zich een jaar geleden langs de politie vochten om het fysieke hart van de Amerikaanse democratie binnen te vallen. 'Donderdag gaat de president de waarheid spreken over wat er is gebeurd, niet de leugens die sommigen sindsdien hebben verspreid, en het gevaar dat het gebeurde vormt voor de rechtsstaat en ons systeem van democratisch bestuur', zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki dinsdag.

Sean Hannity

Momenteel onderzoekt een panel van het Huis van Afgevaardigden de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. In het kader van dat onderzoek heeft het Huis dinsdag om de vrijwillige medewerking van Fox News-presentator Sean Hannity verzocht. Uit sms'jes blijkt dat Hannity, een intimus van Trump, zich in de aanloop naar 6 januari zorgen maakte over de koers van de toenmalige president en wat ze kon veroorzaken. In zijn uitzendingen liet hij van die twijfels niets doorsijpelen. Eerder werden vertrouwelingen van oud-president Trump, onder wie ex-adviseur Steve Bannon en oud-stafchef Mark Meadows, gedagvaard om voor het Huis te getuigen.

