Een verkiezingsoverwinning van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zou 'de ergste nachtmerrie' van de Amerikanen zijn. Dat heeft zijn rivaal, huidig president Donald Trump, donderdag verklaard.

Trump lanceerde zijn forse aanval in een speech in Old Forge, in de swing state Pennsylvania. De toespraak vond plaats op minder dan tien kilometer van de stad Scranton, de geboorteplaats van Biden. De president probeerde zijn tegenstrever dan ook af te schilderen als iemand die het volk in de steek heeft gelaten. 'Hij is vertrokken. Hij heeft jullie achtergelaten', zo klonk het. 'Biden houdt zich al een halve eeuw in Washington bezig met de uitverkoop van ons land, met het afpakken van onze banen en toestaan dat andere landen onze banen inpikken'.

Tijdens zijn uithaal liet Trump ook uitschijnen dat de Democraten de economie zouden ruïneren en het land in anarchie zouden storten als ze in november de verkiezingen winnen. Ze zijn 'compleet krankzinnig', beweerde hij. 'Als jullie een beeld willen van jullie leven met Biden als president denk dan aan de rokende puinhopen in Minneapolis, de gewelddadige anarchie van Portland, de met bloed besmeurde stoepen van Chicago, en stel je de rotzooi voor die naar jullie stad komt'.

Trump stelde tot slot dat de Democraten de belastingen drastisch zouden verhogen. 'Deze verkiezing gaat over het overleven van de natie', klonk het.

De aanval komt er enkele uren voordat Biden de nominatie als Democratische presidentskandidaat zal accepteren.

