De Amerikaanse president Donald Trump heeft de overheidsagentschappen in zijn land opgedragen de antiracismeopleidingen die ze aan hun ambtenaren geven af te schaffen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Volgens Trump zou het gaan om 'on-Amerikaanse propaganda'.

De beslissing van Trump kan wellicht niet los gezien worden van de campagne in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november. De protesten tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, de tegenbetogingen en het geweld dat met de onrust gepaard gaat, zetten de Amerikaanse samenleving onder druk. Trump en Biden doen er alles aan om in die context de voor hen juiste boodschap in de markt te zetten en potentiële kiezers aan te spreken.

Racisme

Volgens het Witte Huis doen er mediaberichten de ronde over ambtenaren 'die opleidingen moeten volgen waar hen gezegd wordt dat "nagenoeg alle witte mensen aan racisme bijdragen" of waar hen gevraagd wordt te zeggen dat ze "voordeel halen uit racisme"'. En: 'In sommige gevallen zou tijdens deze opleidingen beweerd worden dat racisme ingebed zit in het geloof dat Amerika het land van opportuniteiten is of in het geloof dat de meest bekwame persoon een job moet krijgen'.

De agentschappen mogen als gevolg daarvan geen overheidsgeld meer gebruiken 'om deze verdelende, on-Amerikaanse propaganda opleidingen te financieren', zo besliste Trump.

