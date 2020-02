De Amerikaanse president Donald Trump heeft Rusland opgeroepen om de steun op te zeggen voor wat hij noemt de 'wreedheden' van het Syrische regime in het land.

In een verklaring van het Witte Huis op zondag, zei perswoorvoerder Judd Deere dat Trump in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, 'de wens van de Verenigde Staten heeft overgebracht dat er een einde zou komen aan de Russische steun voor de wreedheden van het Assad-regime en pleit voor een politieke oplossing voor het Syrische conflict.'

'President Trump herhaalde ook dat de voortdurende buitenlandse inmenging in Libië de situatie alleen maar zal verergeren', aldus Deere.

Trump, die zaterdag met Erdogan sprak, 'uitte zijn bezorgdheid over het geweld in Idlib, Syrië, en bedankte president Erdogan voor de inspanningen van Turkije om een humanitaire catastrofe te voorkomen'.

Een Turkse delegatie gaat maandag naar Moskou voor gesprekken over het Syrisch conflict, dat zijn negende jaar ingaat. Turkije waarschuwde zaterdag dat het verdere militaire actie zou ondernemen tegen Syrische regeringstroepen in de noordwestelijke provincie Idlib als de gesprekken met Rusland mislukken. Moskou steunt president Bashar al-Assad.

