De Amerikaanse president Donald Trump doet een beroep op zijn presidentieel voorrecht en zal niet toelaten dat het Mueller-rapport volledig en integraal wordt vrijgegeven. Ook de bewijzen waarop het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller is gebaseerd, mogen niet vrijgegeven worden.

Dat heeft het Witte Huis woensdag bekendgemaakt. 'Noch het Witte Huis, noch minister van Justitie Barr zullen antwoorden op de illegale vragen van de Democraten', aldus woordvoerster Sarah Sanders.

'Executive privilege'

Het onderzoek naar Russische beïnvloeding bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 bevindt zich al maandenlang in het middelpunt van een politieke strijd in Washington.

Het zogenaamde 'executive privilege' dat Trump nu inroept, beschermt de vertrouwelijkheid van documenten, zoals bijvoorbeeld in kwesties over nationale veiligheid.

Motie van wantrouwen

Een commissie in het Huis van Afgevaardigden, gecontroleerd door de Democratische oppositie, stemt nog woensdag over een motie van wantrouwen tegen William Barr, wegens minachting voor het Congres. Reden is dat Barr niet wil getuigen in het Huis, na een eerdere getuigenis in de Senaat, en het volledige rapport niet wil vrijgeven.

De voorzitter van die commissie, Jerry Nadler, wordt door het Witte Huis beschuldigd van een 'flagrant machtsmisbruik'. Zijn vraag om het volledige rapport te publiceren is volgens het Witte Huis 'roekeloos en onwettig'.

Nadler zelf meent dat er een 'grondwettelijke plicht is om te antwoorden', als een onderdeel van de verantwoordelijkheden van het parlement.

De beslissing van Trump om zijn presidentieel voorrecht in te roepen is volgens Nadler een 'dramatische en ongeziene stap'.