De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag opnieuw opgeroepen tot het stopzetten van het Russisch-Duitse pijplijnproject Nord Stream 2 in de Oostzee. Het gasproject is onder druk komen te staan na de vergiftiging van de Russische Kremlin-criticus Navalny.

'Duitsland bevindt zich in een zeer verzwakte positie op het gebied van energie', zei Trump maandag tijdens een persconferentie aan het Witte Huis.

De bouw van Nord Stream 2 pijpleiding is bijna voltooid. Het zou de Russische leveringen van aardgas via een Oostzee-route naar Duitsland verdubbelen. Bij Nord Stream 2 zijn meer dan honderd ondernemingen uit twaalf Europese landen betrokken.

In Duitsland is er discussie ontstaan over de vraag of het project moet worden stopgezet of opgeschort naar aanleiding van de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens de Duitse regering werd die namelijk vergiftigd in Rusland door het zenuwgif novitsjok.

Tot nu toe kon de Duitse regering vermijden dat de zaak-Navalny gekoppeld zou worden aan het Duits-Russische gasproject. Maar een woordvoerder van de Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft intussen gezegd dat de Duitse overheid het gebruik van het pijplijnproject in zijn reactie op de vergiftiging van Navalny niet zou uitsluiten.

De Amerikaanse regering en Republikeinen zijn al lang tegen het project en proberen de bouw met sancties tegen te houden.

