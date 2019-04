De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag nog eens het belang benadrukt van een vaccinatie tegen mazelen. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met de ergste opstoot van de ziekte sinds ze officieel als geëlimineerd werd bestempeld in 2000.

In de Verenigde Staten is er een actieve antivaccinatiebeweging. Heel wat ouders weigeren om hun kinderen te laten vaccineren, om religieuze redenen maar ook omdat ze het nut ervan in twijfel trekken of vrezen voor de nadelige bijwerkingen. De autoriteiten proberen tegen die tendens in te gaan door het belang van vaccinatie bij kinderen te benadrukken.

'De ouders moeten hun kinderen laten inenten. Dat is heel belangrijk', zo zei Trump vanuit de tuin van het Witte Huis. Opmerkelijk: in het verleden legde de miljardair vaak het verband tussen autisme en de gelijktijdige toediening van vaccins. Recentelijk kwam hij daar echter niet meer op terug.