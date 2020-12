De Amerikaanse president Donald Trump roept de gouverneur van de staat Georgia op om de Senaatsverkiezingen die daar binnenkort opnieuw plaatsvinden, af te gelasten. Volgens Trump zou de zogenaamde runoff election niet langer nodig zijn als de stemmen 'eerlijk' werden geteld.

Donald Trump verloor de kiesmannen in de traditioneel Republikeinse staat Georgia aan zijn Democratische rivaal Joe Biden. Ook in verschillende andere strijdstaten moest hij de duimen leggen. De zittende president laat het daar echter niet bij en beweert dat er geknoeid is met de uitslag presidentsverkiezingen, ook al slaagde hij er niet in daar geloofwaardig bewijs voor op tafel te leggen.

Volgens Trump zijn ook de Senaatsverkiezingen in Georgia oneerlijk verlopen. Omdat het verschil tussen de kandidaten te klein was, vinden daar in januari twee zogenaamde runoff-verkiezingen plaats. De uitkomst daarvan zal bepalen of de Democraten dan wel de Republikeinen de komende jaren de meerderheid hebben in de Senaat.

Maar Trump roept de gouverneur van de staat, Brian Kemp, op om die verkiezingen in januari af te gelasten. In een tweet suggereert hij dat de Republikeinse kandidaten de zetels hebben veroverd en dat de verkiezing dus niet meer nodig is. 'We moeten de handtekeningen controleren en de gehandtekende enveloppen vergelijken met de stembiljetten. Dan de verkiezing af gelasten. Het zal niet nodig zijn. We zullen allemaal WINNEN', pende de president neer. Twitter plaatste een factcheck bij Trumps tweet.

Do something @BrianKempGA. You allowed your state to be scammed. We must check signatures and count signed envelopes against ballots. Then call off election. It won’t be needed. We will all WIN! https://t.co/UiJrlyBGiK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2020

De minister van Buitenlandse Zaken van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, verklaarde eerder al dat er geen enkel bewijs is voor de aantijgingen van wijdverspreide fraude tijdens de stembusslag op 3 november. Samen met gouverneur Kemp, ook een Republikein, certificeerde hij de uitslagen in Georgia al meer dan een week geleden. Biden won de staat met iets meer dan 12.000 stemmen voorsprong op Trump.

Het campagneteam van Trump heeft de uitslagen in verschillende strijdstaten in de VS aangevochten voor meerdere rechtbanken, maar voorlopig zonder succes. Joe Biden is uitgeroepen tot president-elect en legt op 20 januari de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

