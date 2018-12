Trump retweet vals bericht over pro-Trump-slogans in Parijs

'Er zijn rellen in het socialistische Frankrijk vanwege de taksen van extreemlinks op brandstof', schrijft Charlie Kirk, oprichter van een conservatieve organisatie in de VS. 'De media praten er bijna niet over. Amerika zit in volle hoogconjunctuur, Europa brandt. Ze willen de rebellie van de middenklasse tegen het cultuurmarxisme verbergen', zegt de jongeman in het bericht, dat de president van de VS met zijn 55 miljoen volgers deelde. 'De mensen scanderen "Wij willen Trump" in de straten van Parijs', voegde Kirk eraan toe.

There are riots in socialist France because of radical leftist fuel taxes



Media barely mentioning this



America is booming, Europe is burning



They want to cover up the middle class rebellion against cultural Marxism



“We want Trump” being chanted through the streets of Paris — Charlie Kirk (@charliekirk11) December 4, 2018

Het Franse persagentschap AFP trok de informatie na. Los van het feit dat Frankrijk niet door een socialist wordt bestuurd, maar dat de ideologie van president Emmanuel Macron als liberaal geldt, stelde AFP vast dat Kirk verwees naar een video die op 2 december op Twitter werd geplaatst en zeker 17.000 keer werd gedeeld. Maar de video blijkt niet gefilmd in Parijs, maar in Londen, en dateert van juni. De beelden, waarop een typische Londense dubbeldeksbus te zien is en waarin met een Britse tongval om Trump wordt geroepen, werden er opgenomen tijdens een betoging van extreemrechts.

Trump spotte dinsdag overigens ook met de toegevingen van president Macron aan de 'gilets jaunes', waarbij die de belastingverhogingen op brandstof zou opschorten. Volgens Trump is daarmee aangetoond dat hij het bij het rechte eind had om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. 'Ik ben blij dat mijn vriend Emmanuel Macron en de betogers het eens zijn geworden met de conclusie die ik twee jaar geleden al trok', tweette hij.