Trump-regering schrapt nog meer steun voor Palestijnen

Er wordt geschrapt in programma's om toenadering tussen Palestijnen en Israëli's tot stand te brengen, zegt een bron in de Amerikaanse ambassade in Israël. Tot nu toe was daar een bedrag van 10 miljoen dollar (8,6 miljoen euro) mee gemoeid. 'We zullen een deel van die 10 miljoen dollar, die bedoeld was voor conflictbeheer, een andere bestemming geven', klinkt het.

De bron zegt niet om welk bedrag het gaat. Wel zegt ze dat het geld voortaan moet dienen om verzoening tussen Joden en Arabische Israëli's teweeg te brengen, die 17,5 procent van de bevolking van Israël uitmaken.

Op 24 augustus maakten de VS van Trump bekend dat ze meer dan 200 miljoen dollar steun aan Palestijnen zouden annuleren. Het vrijgekomen geld zou gebruikt worden om programma's in Israël te 'verbeteren', zei de bron in de ambassade.

Een week later maakte de regering-Trump bekend dat ze ook stopt met de financiering van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. De financiële levensvatbaarheid van het agentschap komt daarmee in het gedrang.