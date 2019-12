De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron en diens uitspraken over een "hersendode NAVO".

Hij deed dat in Londen op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voor de start van de top in de Engelse hoofdstad. 'Zijn uitspraken waren zeer beledigend en gevaarlijk', zo klonk het. Naar goede gewoonte haalde Trump ook nog eens uit naar de 'oneerlijke' verdeling van de financiële lasten.

'Wat we nu aan het meemaken zijn, is de hersendood van de NAVO', zo had de Franse president vorige maand in een interview met het magazine The Economist laten optekenen. Onder meer het gebrek aan coördinatie leidt tot problemen binnen het bondgenootschap. Macron pleit ook voor een Europa met een 'gespierde' defensie.

Macron verwees in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. 'Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners', zo zegt hij daarover. Nadien heette het dat de uitspraken een 'wake-upcall' waren voor het bondgenootschap.

Trump is duidelijk 'not amused'. Hij had het dinsdag over de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk, de slabakkende economie en de problemen met de gele hesjes. Hij haalde ook uit naar de nieuwe digitale taks in Frankrijk, die Amerikaanse bedrijven treft. De Republikein herhaalde ook nog eens dat hij de verdeling van de defensie-uitgaven bij de NAVO 'oneerlijk' vindt. Eens te meer wees hij met een beschuldigende vinger naar Duitsland, dat een veel lager percentage van zijn defensiebegroting uitgeeft aan het bondgenootschap.

Positieve klanken waren er dan weer over de relaties met Turkije en zijn president Recep Tayyip Erdogan: 'Ik hou van Turkije en ik kan het goed vinden met de president', aldus Trump, die Erdogan bedankte voor de toelating om in het Turkse luchtruim te vliegen bij de aanval op en de uitschakeling van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

Trump zei ook nog eens dat zijn controversiële beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit het noordoosten van Syrië nu gezien wordt als een 'goede zaak'. Hij voegde er aan toe dat de VS 'totale controle heeft over de olie' die IS gebruikte als bron voor zijn inkomsten.

Ook over een eventueel handelsakkoord met China liet Trump zijn licht schijnen: 'Dat kan wachten tot na de presidentsverkiezingen van 2020', zo klonk het.