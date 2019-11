De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag verklaard dat hij 'eerlijke en productieve' gesprekken had met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan was woensdag bij Trump op de koffie in Washington, om de spanningen tussen Turkije en de VS weg te masseren. Die waren danig opgelopen sinds de Turkse inval in het noordoosten van Syrië, om de Koerden daar te verdrijven. Die waren bondgenoten van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS.

Trump zei na het gesprek dat het staakt-het-vuren tussen Turkije en de Syrische Koerden grotendeels standhoudt. 'Het is een complexe situatie', zei de president. Hij herhaalde dat Koerden en Turken al 'honderden jaren' aan het vechten zijn. 'Ik ben een grote fan van de president', verklaarde Trump.

Hij zei ook dat 'Turkije, zoals iedereen weet, een belangrijke bondgenoot is in de Navo'.