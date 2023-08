Trump pleit onschuldig tegen aanklacht in Georgia

De vroegere Amerikaanse president Donald Trump heeft ‘niet schuldig’ gepleit voor de aanklacht in Georgia. Dat blijkt donderdag uit gerechtelijke documenten. Trump is in die staat aangeklaagd voor mogelijke pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Met zijn verklaring ziet Trump meteen ook af van een verschijning voor de rechtbank, op 6 september in Atlanta. De wet in Georgia laat toe dat verdachten niet persoonlijk verschijnen voor de voorgeleiding, maar wel een formeel pleidooi houden met behulp van gerechtelijke documenten.

Trump is in Georgia samen met achttien anderen, onder wie zijn voormalige advocaat Rudy Giuliani, aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien. Dat zou onder meer zijn gebeurd door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen.

De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen. In dit dossier had Trump zich op 24 augustus al moeten aanmelden in de gevangenis van Fulton County in Atlanta. Hij kon er opnieuw vertrekken na de betaling van de afgesproken borgsom van 200.000 dollar. Bij die gelegenheid werd ook de inmiddels befaamde ‘mugshot’ van Trump genomen. Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster, het achterhouden van geheime documenten en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trump heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij ziet de vervolging als een poging van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij opnieuw in het Witte Huis raakt.