Voor het eerst sinds de verkiezingen in november plant president Trump een verkiezingsrally: in Georgia om de twee Republikeinse kandidaten voor de Senaat te steunen.

Met als inzet twee zetels in de Senaat en controle over die kamer in het Congres bij de tweede ronde-verkiezing in de staat Georgia, plant president Donald Trump een verkiezingsmeeting om de Republikeinse kandidaten David Purdue en Kelly Loeffler te steunen. Het is de eerste massabijeenkomst die Trump organiseert sinds de verkiezingen van november. Trump verloor van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen, maar hij weigert zijn nederlaag toe te geven. Hij is weggebleven van grote publieksbijeenkomsten en bij zijn zeldzame optredes weigerde hij vragen van den pers te beantwoorden. Er komt een dubbele tweede ronde op 5 januari in de staat Georgia omdat geen van de kandidaten de vereiste 50 procent van de stemmen heeft behaald bij de stembusslag van november.