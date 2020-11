Volgens Amerikaanse media komt president Donald Trump binnenkort met zijn bevel om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken en zouden de strijdkrachten zich daar al op voorbereiden. Het aantal militairen moet voor midden januari zijn teruggebracht van ongeveer 4.500 naar 2.500.

De terugtrekking zou dan zijn voltooid voor de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari. Het ministerie van Defensie wilde de berichten niet bevestigen. Trump had weken voor de presidentsverkiezingen van begin november al getweet dat Amerikaanse soldaten in Afghanistan met Kerstmis terug in de Verenigde Staten zouden moeten zijn.

Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 aangekondigd troepen naar huis te halen. In Afghanistan streden de Amerikanen tegen de radicaalislamitische Taliban, maar na onderhandelingen spraken de partijen in februari af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten. De militaire missie van de VS in Afghanistan duurt al 19 jaar, volgens Trump zonder dat er veel positieve resultaten te melden zijn.

Volgens nieuwszender CNN wordt ook in Irak binnenkort begonnen met de verdere afbouw van het aantal Amerikaanse troepen daar. Trump sprak in september nog over een vermindering van 5200 naar 2000.

The New York Times voegt nog Somalië toe. De 700 Amerikaanse soldaten die er werken zouden volgens de kranten worden teruggetrokken.

