Trump: 'Pence en Pompeo reizen woensdag naar Ankara'

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zal woensdag samen met buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara afreizen voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag aangekondigd. Doel is een wapenstilstand in het conflict te bereiken.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence samen met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, 24 september 2019 © Reuters