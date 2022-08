Trump Organization: Trump weigert te antwoorden op vragen procureur-generaal

De Amerikaanse oud-president Donald Trump, die woensdag in New York onder ede vragen voorgeschoteld kreeg van procureur-generaal Letitia James over veronderstelde fraude door The Trump Organization, heeft geweigerd om te antwoorden op de vragen. Dat heeft hij laten weten in een persmededeling.

James wilde weten of het bedrijf de waarde van vastgoed verkeerd heeft opgegeven voor onder meer belastingvoordelen en hogere leningen, maar Trump beriep zich dus op het Fifth Amendment, dat stipuleert dat een verdachte niet tegen zichzelf hoeft te getuigen.

Trump zei dat hij opnieuw het slachtoffer was van een ‘heksenjacht’ en liet weten “geweigerd te hebben vragen te beantwoorden, in overeenstemming met de rechten en voorrechten die door de grondwet van de Verenigde Staten aan iedere burger worden verleend.”

Na de zes uur durende ondervraging verliet Trump woensdagnamiddag (lokale tijd) het kantoor van de procureur-generaal. Het konvooi van zwarte SUV’s passeerde de aanwezige journalisten, aanhangers en nieuwsgierige toeschouwers, maar er werd geen verklaring afgelegd.

Trump noemde het onderzoek van de Democratische James eerder al politiek gemotiveerd. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social schreef hij dat ‘het geweldige bedrijf en ik van alle kanten worden aangevallen’. De New Yorkse procureur-generaal meent dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat The Trump Organization de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren.

De miljardair bevindt zich al enkele dagen in moeilijk vaarwater. Eerder deze week was er een inval van de landelijke recherche FBI in zijn resort Mar-a-Lago, vermoedelijk in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die zijn meegenomen uit het Witte Huis. De oud-president heeft via zijn platform zijn wantrouwen uitgesproken over het onderzoek ter plaatse.