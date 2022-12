Trump Organization schuldig bevonden aan belastingfraude

Een jury in New York heeft het familiebedrijf van Donald Trump, de Trump Organization, schuldig bevonden aan ‘criminele belastingfraude’. Het bedrijf riskeert een boete tot 1,6 miljoen dollar. De familieleden, en Donald Trump, waren tijdens dit proces niet persoonlijk in het geding.

De strafmaat wordt op 13 januari bekend.

‘Dit was een geval van hebzucht en valsspelen’, aldus Alvin Bragg, de hoofdprocureur. ‘In Manhattan staat geen bedrijf boven de wet’.

Zowel de aangeklaagde feiten als de boete blijven relatief beperkt. Een ander proces in de staat New York viseert behalve het bedrijf ook de ex-president en drie van zijn kinderen, en kan, bij veroordeling, wel persoonlijke gevolgen hebben voor de familie.

In dit geval ging het om illegale voordelen voor personeelsleden.

Medewerkers van de Trump Organization ontvingen appartementen en/of een lease-Mercedez. De privéschool van hun familieleden werd door het bedrijf vergoed. Ze betaalden geen belastingen op die voordelen. Er werd zeventien aanklachten geformuleerd tegen twee onderbedrijven: Trump Corporation en Trump Payroll Corporation.

Het openbaar ministerie had voor het begin van het proces een schuldbekentenis op zak van de architect van het systeem, Trumps financieel directeur Allen Weisselberg. Weisselberg getuigde tijdens het proces, maar hij ging niiet zover om Trump te beschuldigen.

Het openbaar ministerie probeerde dat verband wel te leggen: Donald Trump ondertekende persoonlijk de checks voor de privéschool van Weisselbergs kleinkinderen.

Volgens de verdediging was Trump door zijn boekhouders nooit op de hoogte gebracht dat die voordelen illegaal waren.

De jury vergaderde twee dagen en vond de organisatie(s) over de hele lijn schuldig.

De advocaten van de Trump Organization kondigden aan dat ze beroep zullen aantekenen tegen het vonnis.

Groter proces

Het grotere proces in de staat New York werd eerder dit jaar in gang gezet door de minister van Justitie van New York (attorney general), Letitia James. Daarin gaat het, volgens de beschuldiging, over 250 miljoen dollar aan onwettige winsten, die de Trump Organization zou opgestreken hebben, door haar vastgoed te laag in te schatten tegenover de belastingdiensten en te hoog om ze als onderpand te kunnen gebruiken en goedkope leningen te kunnen losmaken.