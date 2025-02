Trump ontslaat stafchef Amerikaans leger

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de stafchef van het leger vervangen. Hij breekt daarmee met een lange traditie onder presidenten, om het hoofd van de Joint Chiefs of Staff niet te vervangen bij een machtsoverdracht.

Trump dankte in een post op zijn socialmediaplatform Truth Social de huidige stafchef, generaal Charles Q. Brown, voor zijn veertig jaren dienst in het leger. “Hij is een fijne man en een uitstekende leider, en ik wens hem en zijn familie een geweldige toekomst doe”, aldus Trump. De Amerikaanse president kondigde de generaal van de luchtmacht Dan Caine aan als opvolger van Charles Q. Brown.

In het verleden werd het hoofd van de Joint Chiefs of Staff, die direct ondergeschikt is aan de Amerikaanse minister van Defensie, steeds in dienst gehouden wanneer een nieuwe president zijn intrede nam in het Witte Huis.

‘DEI’

Brown is volgens The New York Times de tweede Afro-Amerikaan in de functie, en minister van Defensie Pete Hegseth zou kort na zijn nominatie gezegd hebben dat Brown ontslagen zou moeten worden vanwege zijn aandacht voor diversiteit, gelijkheid en inclusie in het leger. De regering-Trump heeft aangekondigd de strijd aan te gaan tegen “DEI”-initiatieven (diversity, equity en diversity).

Behalve Brown worden nog vijf verantwoordelijken binnen het Pentagon ontslagen, onder wie Lisa Franchetti, de eerste vrouw die de Amerikaanse marine leidde.

Biden

Volgens Trump kreeg zijn nieuwe stafchef, ondanks zijn ervaring, onterecht geen promotie van “Sleepy Joe Biden”. “Maar dat is nu voorbij! Samen met minister Pete Hegseth zullen generaal Caine en ons leger de vrede herstellen, Amerika op de eerste plaats zetten en ons leger heropbouwen”, meldt Trump op Truth Social. Hij voegt nog toe dat Caine een belangrijke rol had in de “volledige uitroeiing” van het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De nominatie van Caine moet nog goedgekeurd worden door de Senaat.