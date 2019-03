Trump ontslaat CIA van meldingsplicht over burgerslachtoffers droneaanvallen

De Amerikaanse geheime dienst CIA is niet langer verplicht om te communiceren over eventuele burgerslachtoffers van luchtaanvallen met drones. Dat is het gevolg van een beslissing van president Donald Trump, die woensdag een decreet in die zin van zijn voorganger Barack Obama annuleerde.