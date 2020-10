De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag nog naar een ontmoeting met sponsors gevlogen, hoewel het Witte Huis al wist van de positieve coronatest van een naaste raadgever.

'Er werd bevonden dat het veilig was voor de president om daarheen te reizen', aldus woordvoerster Kayleigh McEnany vrijdag aan journalisten. Ze zei weliswaar niet of is overwogen of Trump zelf geen gevaar voor de deelnemers aan de ontmoeting vormde, gezien zijn positieve coronatest in de nacht van donderdag op vrijdag.

Het Witte Huis leerde over de positieve test van raadgever Hope Hicks, toen de helikopter van Trump op weg was naar Joint Base Andrews. Daar stapte Trump in het presidentiële vliegtuig. De ontmoeting met sponsors vond plaats in de golfclub van Trump in Bedminster, in de staat New Jersey.

De ontmoeting gebeurde achter gesloten deuren. 'Het was een evenement in open lucht', aldus McEnany. Politico berichtte echter, op gezag van een deelnemer, dat er ook een ontmoeting in kleinere kring plaatsvond met sponsors die heel veel geld hebben beloofd. Bij het deel van de ontmoeting in open lucht zou Trump afstand hebben gehouden van de deelnemers, klonk het.

Het Witte Huis nam nog geen beslissing over de twee volgende debatten met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Die staan gepland op 15 en 22 oktober. Vicepresident Mike Pence, die een negatieve coronatest had afgelegd, moet zichzelf niet isoleren. Hij mag zijn activiteiten voortzetten, zei de dokter van het Witte Huis. Hij wordt immers niet beschouwd als een dicht contact met een van de mensen die positief hebben getest op het coronavirus, Trump inbegrepen. Pence debatteert volgende week met Kamala Harris, de running mate van Biden.

Voor de president zelf, die volgens een mededeling van het Witte Huis 'milde symptomen' heeft, wordt gedacht aan virtuele campagne-optredens.

