De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag twee wetsvoorstellen ondertekend die de betogers in Hongkong steunen. Hij doet dat 'uit respect voor president Xi, China en de bevolking van Hongkong', verklaarde hij in een statement.

De voorstellen 'worden tot wet verheven in de hoop dat de leiders en vertegenwoordigers van China en Hongkong erin slagen om op een vriendschappelijke manier tot een oplossing te komen voor hun verschillen, wat kan leiden tot langdurige vrede en voorspoed voor iedereen', aldus Trump.

De wetgeving werd vorige week al aangenomen door het Amerikaanse congres.

De wet voorziet sancties tegen Chinese ambtenaren 'die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden' in de stad.

Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of Hongkong voldoende autonoom is van Peking om zijn speciale status te behouden voor handel met de Verenigde Staten.

De tweede wet verbiedt de export van onder andere traangas, rubberen kogels, waterkanonnen en handboeien aan de politie van Hongkong.

China had Trump opgeroepen om zijn veto in te zetten en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had de Amerikaanse ambassadeur Terry Branstad al op het matje geroepen. Volgens de Chinese autoriteiten is de wet een inmening in de interne zaken van China en worden de gewelddaden van de betogers genegeerd.

De demarche komt er op een gevoelig moment in de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking en zet nog meer druk op de relaties tussen beide landen.