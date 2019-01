Trump: 'Nooit gezegd dat Mexico voor de muur zou betalen'

Trump bracht donderdag een bezoek aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in McAllen in Texas. Daar verklaarde hij in het bijzijn van senator en ex-presidentskandidaat Ted Cruz, onder meer, dat hij nooit heeft gezegd dat Mexico rechtstreeks zou betalen voor de muur.

'Toen ik zei dat Mexico zou betalen, dacht je dan dat ze een cheque zouden uitschrijven van 20 miljard dollar of 10 of 5 miljard dollar? Neen, ze gaan voor die muur betalen in een groot handelsakkoord', klinkt het.

Bij het Witte Huis ging hij, zo is te zien in een filmpje dat de politieke nieuwssite The Hill deelde, zelfs nog een stapje verder: 'Toen ik tijdens de campagne zei dat Mexico hiervoor zou betalen... Vanzelfsprekend heb ik dit nooit gezegd en ik bedoelde nooit dat ze een cheque zouden uitschrijven.'

President Trump: "When during the campaign, I would say 'Mexico is going to pay for it.' Obviously, I never said this and I never meant they are going to write out a check." https://t.co/5z87mwD1fn pic.twitter.com/dcyGVMyelm — The Hill (@thehill) January 11, 2019

Nochtans verklaarde Trump tijdens de verkiezingscampagne op verscheidene campagnebijeenkomsten en tv-debatten - volgens The Washington Post minstens 212 keer - wel degelijk dat 'Mexico voor de muur zou betalen', evenwel meestal zonder te specifiëren hoe.

Maar Amerikaanse media verwijzen ook naar een nota die de Trumpcampagne in maart 2016 naar The Washington Post stuurde om hun plannen voor de muur uit de doeken te doen. Daarin is letterlijk sprake van 'een eenmalige betaling van 5 tot 10 miljard dollar' van Mexico.

Intussen gaat in de Verenigde Staten de shutdown van overheidsdiensten zijn 21e dag in, omdat Democraten en Republikeinen het niet eens raken over de overheidsbegroting waarin president Trump 5 miljard dollar voor een grensmuur wil zien. Lees meer.