Trump nomineert diplomate Kelly Knight Craft als VS-ambassadrice bij VN

Als haar benoeming wordt goedgekeurd door de Senaat zal Craft bij de VN Nikki Haley vervangen. Eerder werd Heather Nauert, de ex-woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, genomineerd. Maar zij heeft haar kandidatuur verrassend ingetrokken.

Kelly Knight Craft is momenteel ambassadrice in Canada. 'Kelly deed buitengewoon goed werk om onze natie te vertegenwoordigen en ik twijfel er niet aan dat ons land onder haar leiding op het hoogste niveau zal vertegenwoordigd worden', tweet Trump vrijdag.

Nauert zei bij haar terugtrekking dat haar nominatie een 'beproeving voor mijn familie' was geweest. Ze had veel kritiek gekregen op haar geringe ervaring in de diplomatie.

Knight Craft was al onder president George W. Bush actief aan de Verenigde Naties, toen nog in een minder belangrijke rol. Ze was ook betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico, en is bovendien een belangrijke donateur aan de Republikeinse Partij.