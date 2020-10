De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag via Twitter bekendgemaakt dat hij om 18.30 uur lokale tijd (0.30 uur in België) het ziekenhuis zal verlaten.

'Ik verlaat om 18.30 uur het geweldige ziekenhuis Walter Reed', tweette de president. 'Ik voel me echt goed!' 'Wees niet bang van covid-19. Laat het uw leven niet domineren. Wij hebben onder de geweldige regering-Trump enkele geweldige geneesmiddelen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan twintig jaar geleden!', aldus het Amerikaanse staatshoofd, luttele minuten voor zijn lijfarts Sean Conley en het medisch team een (voorheen aangekondigde) verklaring aflegden.

Trump is nog niet helemaal hersteld, maar voldoende om veilig naar huis te kunnen gaan, zei zijn lijfarts Sean Conley vervolgens. Het medisch team uit zich voorzichtig optimistisch en zegt op zijn hoede te blijven.

Volgens de lijfarts van het Witte Huis is de bewoner ervan nog niet helemaal van COVID-19 af. 'Wanneer we door het weekeinde naar maandag komen en zijn toestand zo blijft of nog verbetert, kunnen we eindelijk opgelucht ademhalen', aldus Conley. In het Witte Huis zal Trump de klok rond 'medische zorg van wereldklasse' genieten, benadrukte de arts. De president zal dinsdagavond in het Witte Huis een vijfde dosis van het antivirale middel remdesivir krijgen. Hij kreeg al een derde dosis, en een vierde voor hij Walter Reed verlaat.

Volgens Conley zijn sommige behandelingen die Trump genoot experimenteel. De arts zei dat de president het medisch team 'op generlei wijze heeft gepusht om ook maar iets te doen dat niet veilig of verstandig was'. Trump zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben.

Conley wou niet ingaan op de vraag van wanneer de laatste negatieve test van Trump dateert. 'Ik wil niet achterom kijken', zei de dokter. Ook wou hij niet kwijt hoe de president in het Witte Huis veilig in quarantaine kan vertoeven.

