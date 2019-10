De Amerikaans president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat de Koerdische Arbeidspartij, die al decennia een bloedige guerrilla tegen Turkije voert, 'waarschijnlijk' een grotere 'terroristische dreiging' vormt dan de jihadisten van Islamitische Staat (IS).

'De PKK, die deel uitmaakt van de Koerden, zoals u weet, is waarschijnlijk erger in termen van terrorisme en een grotere terroristische bedreiging dan menige aspecten van IS', zei het Amerikaanse staatshoofd op een persconferentie in het Witte Huis. Turkije lanceerde vorige week in het noorden van Syrië een militair offensief tegen een Koerdische militie die voor Ankara geldt als de Syrische branche van de PKK.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag de beslissing van de Republikeinse president Donald Trump veroordeeld om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken.

Er waren 354 stemmen voor de resolutie over de partijen heen en 60 tegen. Niet minder dan 129 Republikeinen stemden voor. De resolutie noemt de Koerden 'partners' in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en roept Turkije op een eind te maken aan zijn militair offensief in het noorden van Syrië.

Het Witte Huis moet volgens de tekst een 'duidelijk en specifiek plan voorleggen voor een duurzame nederlaag van IS'. Volgens het lagerhuis van het Amerikaanse parlement komt de Amerikaanse terugtrekking Syrië, Iran en Rusland ten goede. De tekst noemt die landen vijanden van Amerika.

VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag zijn bezorgdheid uitgedrukt over 'het risico op uitzwermen' van de jihadisten die gevangen gehouden worden in het noordoosten van Syrië. Dat staat in een korte verklaring die de vijftien leden van de Veiligheidsraad unaniem steunen. Daarin staat wel geen oproep om een einde te maken aan het Turkse offensief tegen de Koerden.

De vijtien leden, waaronder ook Rusland dat een belangrijke speler is in het conflict tussen de Koerden en Turkije, drukken in de mededeling ook hun 'grote bezorgdheid' uit over de mogelijkheid van een ernstige achteruitgang van de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. 'We zijn allemaal akkoord over het gevaar van een heropleving van Islamitische Staat', aldus een westerse diplomaat die anoniem wilde blijven. De korte mededeling, die door Frankrijk werd opgesteld en die werd ondertekend tijdens een vergadering op vraag van de Europese leden van de Veiligheidsraad, veroordeelt het Turkse offensief niet en vraagt ook niet om een einde te maken aan de Turkse militaire operaties. De Europese leden (België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen) hebben in een aparte mededeling ook nog benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om de kampen waarin jihadisten zijn opgesloten te beveiligen.

'De beveiligde opsluiting van de terroristische strijders is noodzakelijk om te vermijden dat ze zich weer aansluiten bij terroristische groeperingen', klinkt het. Eerder op de dag raakte nog bekend dat twee Belgische Syriëstrijders ontsnapt zijn uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië. Vorige week werden verklaringen van de Europese leden van de Veiligheidsraad enerzijds en van de VS anderzijds, waarin werd opgeroepen tot een einde van het Turkse offensief, geblokkeerd door Rusland en China. Sindsdien hebben de VS en de Europeanen hun samenwerking versterkt, aldus een anonieme bron. Sinds het begin van het offensief op 9 oktober zijn al 160.000 burgers hun huizen ontvlucht en hebben verschillende ngo's, waaronder Artsen Zonder Grenzen, zich uit veiligheidsoverwegingen uit de regio teruggetrokken.