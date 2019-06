De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uitgenodigd voor een ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat deed hij vrijdag via Twitter.

Trump gaat zaterdag naar Zuid-Korea, nadat hij de G20-top bijwoonde in Japan. Er werd al gespeculeerd dat hij de gedemilitariseerde zone zou bezoeken.

'Terwijl ik daar ben, als Voorzitter Kim van Noord-Korea dit ziet, zou ik hem ontmoeten aan de grens/DMZ om slechts even zijn hand te schudden en hallo te zeggen(?)!', schreef Trump op Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019

De Amerikaanse president heeft Kim al twee keer ontmoet, de eerste keer in Singapore en later in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De tweede ontmoeting draaide uit op een sisser. Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma's van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties. Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op.

In Japan ontmoet Trump onder meer nog de Chinese president Xi Jinping. Trump sprak vrijdag al met de Saoedi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman, die door de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt verdacht van het plannen van de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. Trump noemde de prins een 'vriend' en gaf geen antwoord op vragen van journalisten over de moord op Khashoggi.

Het Witte Huis sprak later in een verklaring van een 'productieve ontmoeting' over de dreiging uit Iran, de groeiende handel tussen de VS en Saoedi-Arabië en mensenrechten.