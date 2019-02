Trump niet tevreden met compromis over muur, maar verwacht geen 'shutdown'

'Ik denk niet dat we een 'shutdown' krijgen', zei de president op het Witte Huis. Donald Trump is niet tevreden over het compromis, dat slechts een fractie van het budget omvat dat hij voor de bouw van de muur eist om clandestiene migratie tegen te houden.

De president zei dinsdag dat hij nieuwe geldbronnen wil vinden. 'We zullen de muur afwerken', zei hij.

In het compromis wordt ongeveer 1,3 miljard dollar vrijgemaakt voor hekwerk aan de Amerikaanse grens. Deels zal het geld worden besteed aan versteviging van bestaande hekken, maar er komt ook 90 kilometer aan nieuwe hekken. Ook wordt 1,7 miljard dollar uitgegeven aan algemene grensveiligheid, zoals personeel en nieuwe technologie om illegale immigranten op te sporen.

Het compromis blijft echter ver weg van een volledige bemuurde grens, zoals Trump wil. Bovendien krijgt de handhavingsdienst ICE minder geld dan voorheen voor detentie van immigranten.