Tijdens een toespraak over het coronavirus leek Donald Trump vrijdag voor het eerst te twijfelen aan zijn tweede termijn in het Witte Huis. 'Wie weet welke regering het zal zijn. Tijd zal het uitwijzen, neem ik aan.'

De president gaf in de tuin van het Witte Huis een update over de strijd tegen het coronavirus. Onder zijn bewind komt er geen lockdown, herhaalde hij, gevolgd door de bekende argumenten over de economische en mentale gevolgen van een lockdown voor de bevolking.

Opvallend was dat Trump plots leek te twijfelen aan zijn toekomst in het Witte Huis, ook al hield hij tot nu toe vol dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. "Wat er ook gebeurt in de toekomst... Wie weet welke regering het zal zijn. Tijd zal het uitwijzen, neem ik aan. Maar ik zeg jullie dat deze regering niet tot een lockdown zal overgaan", liet hij zich ontvallen.

Verder repte Trump met geen woord over de verkiezingen. Hij bejubelde voornamelijk zijn eigen rol in de snelle ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, en verzekerde dat ouderen en risicopatiënten binnenkort een vaccin zullen krijgen. Na de uitleg vertrok de president meteen, zonder vragen van journalisten te beantwoorden.

