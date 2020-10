De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag zijn eerste publieke toespraak gehouden sinds het coronavirus bij hem werd vastgesteld. 'Ik voel me geweldig', zo verklaarde hij toen hij vanaf het balkon van het Witte Huis honderden mensen toesprak. Volgens zijn arts is hij niet langer besmettelijk.

De meeste aanwezigen bij het evenement op zaterdag droegen een mondmasker. Het evenement wordt gezien als een opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne.

Trump hield een toespraak die ongeveer twintig minuten duurde. Hij verzekerde zijn toehoorders dat hij in staat is om de coronapandemie grondig aan te pakken. 'Ik wil dat jullie weten dat ons land het vreselijke Chinese virus zal overwinnen', zo klonk het. 'We produceren krachtige therapieën en medicijnen, we genezen de zieken, we zullen herstellen en het vaccin zal er zeer, zeer snel aankomen, in een recordtijd.'

Trump stelde ook dat hij meer voor de zwarte gemeenschap in het land gedaan heeft dan 'gelijk welke andere president sinds Abraham Lincoln'. Voorts haalde de president in zijn speech ook enkele keren uit naar de Democraten en naar zijn tegenstander Joe Biden.

'Niet meer besmettelijk'

Donald Trump was eind vorige week na een besmetting met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht daar maandag alweer weg. Zaterdagavond (lokale tijd) zei Trumps lijarts Sean Conley dat de president niet langer anderen kan besmetten met het coronavirus.

'Ik ben blij vanavond aan te kondigen (...) dat de president gelet op de huidige erkende standaarden niet langer een overdrachtsrisico voor anderen vormt', zei Conley in een mededeling. De arts deelde mee dat Trump aan alle criteria van de CDC voldoet om zijn quarantaine op een veilige manier stop te zetten. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn het belangrijkste Amerikaanse federale agentschap op vlak van gezondheidszorg.

Volgens de mededeling van Conley hebben tests uitgewezen dat 'er geen aanwijzingen van actieve vermenigvuldiging van het virus meer zijn' en dat de virale lading bij Trump 'vermindert'. De president heeft geen koorts en de symptomen zijn 'verbeterd', voegde hij toe.

Vanaf volgende week wil hij in elk geval weer voluit campagne voeren voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Hij wil maandag mensen toespreken op een vliegveld in Florida. Ook gaat hij volgens zijn campagneteam komende week naar Iowa en Pennsylvania.

Lees ook: Trump weer op campagne

De meeste aanwezigen bij het evenement op zaterdag droegen een mondmasker. Het evenement wordt gezien als een opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne. Trump hield een toespraak die ongeveer twintig minuten duurde. Hij verzekerde zijn toehoorders dat hij in staat is om de coronapandemie grondig aan te pakken. 'Ik wil dat jullie weten dat ons land het vreselijke Chinese virus zal overwinnen', zo klonk het. 'We produceren krachtige therapieën en medicijnen, we genezen de zieken, we zullen herstellen en het vaccin zal er zeer, zeer snel aankomen, in een recordtijd.' Trump stelde ook dat hij meer voor de zwarte gemeenschap in het land gedaan heeft dan 'gelijk welke andere president sinds Abraham Lincoln'. Voorts haalde de president in zijn speech ook enkele keren uit naar de Democraten en naar zijn tegenstander Joe Biden. Donald Trump was eind vorige week na een besmetting met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht daar maandag alweer weg. Zaterdagavond (lokale tijd) zei Trumps lijarts Sean Conley dat de president niet langer anderen kan besmetten met het coronavirus. 'Ik ben blij vanavond aan te kondigen (...) dat de president gelet op de huidige erkende standaarden niet langer een overdrachtsrisico voor anderen vormt', zei Conley in een mededeling. De arts deelde mee dat Trump aan alle criteria van de CDC voldoet om zijn quarantaine op een veilige manier stop te zetten. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn het belangrijkste Amerikaanse federale agentschap op vlak van gezondheidszorg. Volgens de mededeling van Conley hebben tests uitgewezen dat 'er geen aanwijzingen van actieve vermenigvuldiging van het virus meer zijn' en dat de virale lading bij Trump 'vermindert'. De president heeft geen koorts en de symptomen zijn 'verbeterd', voegde hij toe. Vanaf volgende week wil hij in elk geval weer voluit campagne voeren voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Hij wil maandag mensen toespreken op een vliegveld in Florida. Ook gaat hij volgens zijn campagneteam komende week naar Iowa en Pennsylvania.