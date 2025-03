Trump negeert rechterlijke beslissing: vermeende leden Venezolaanse bende gedeporteerd

Het Witte Huis heeft, ondanks een rechterlijk bevel, deportatievluchten met aan boord vermoedelijke leden van de Venezolaanse Tren de Aragua-bende geen rechtsomkeer laten maken. In een statement stelt Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt dat Trump het gerechtelijk bevel ‘niet naast zich neergelegd heeft’. ‘Het bevel, dat geen gerechtelijke grondslag heeft, werd uitgevaardigd nadat de terroristische TdA (Tren de Aragua, red.) vreemdelingen al verwijderd waren van het Amerikaanse grondgebied’, klinkt het.

Leavitt verwijst voorts naar het Amerikaanse Hooggerechtshof dat al herhaaldelijk heeft gesteld dat federale rechtbanken geen zeggenschap hebben over het Amerikaanse buitenlandbeleid. ‘Eén rechter uit één stad kan de richting niet bepalen van een vliegtuig vol buitenlandse terroristen die het land werden uitgezet’, aldus nog de Witte Huis-woordvoerder.

Trump had vrijdag de deportatie bevolen met een presidentieel besluit. Hij deed daarvoor een beroep op de Alien Enemies Act uit 1789, een wet die in oorlogstijd gebruikt wordt om mensen die uit vijandige landen komen, het land uit te zetten. Eerder had hij de Venezolaanse bende op de lijst geplaatst met buitenlandse terreurorganisaties.

Mensenrechtenactivisten stapten naar de rechtbank, en James Boasberg, federaal rechter in Washington DC, beval zaterdag een opschorting van 14 dagen van de deportaties, tot hij meer tijd heeft om de argumenten van de regering-Trump te onderzoeken. Hij beval daarnaast ook dat de vluchten die al onderweg waren, meteen rechtsomkeer moesten maken. Daar heeft de regering echter geen gehoor aangegeven.

Volgens het Witte Huis bevonden de vluchten zich namelijk al boven internationale wateren en was de Amerikaanse jurisdictie daardoor niet langer van toepassing. Aan de rechtbank gaf de Trump-regering aan dat sommige deportatievluchten plaatsvonden voor de rechterlijke uitspraak. De regering zegt wel geen nieuwe vluchten te laten plaatsvinden vooraleer de rechtbank tussenkomt of de blokkade opheft.

De afgelopen weken hebben rechters verschillende beslissingen van Trump vertraagd of tegengehouden. In een post op X, het socialemediaplatform van ‘first buddy’ Elon Musk, verklaarde Nayib Bukele, de president van El Salvador, dat 238 leden van Tren de Aragua in het land waren gearriveerd. De VS heeft een akkoord afgesloten met El Salvador om daar tegen een vergoeding vermoedelijke Venezolaanse bendeleden vast te houden.

De Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez noemde de opsluiting van zijn landgenoten in El Salvador ‘een misdaad tegen de mensheid’. Rodriguez, ook betrokken bij onderhandelingen met de VS, verzekerde dat Venezuela zich tegen de zaak zou verzetten ‘bij alle internationale instanties’.