De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een persconferentie moeten onderbreken, vanwege een vermeende schietpartij buiten het Witte Huis.

Enkele minuten later keerde de president terug naar de briefing room van het Witte Huis. Hij verklaarde aan de pers dat de situatie onder controle was en dat de neergeschoten verdachte naar het ziekenhuis werd overgebracht. Niemand anders raakte gewond, zei hij.

De geheime dienst meldde echter kort nadien via Twitter dat ook een van haar medewerkers naar het ziekenhuis was overgebracht.

In een andere tweet verklaarde de beveiligingsdienst dat een 51-jarige man rond 17.53 uur plaatselijke tijd een officier benaderde die aan het Witte Huis de wacht hield. Hij zou gezegd hebben dat hij een wapen had en haalde vervolgens een voorwerp vanonder zijn kledij waarbij hij een 'schutterspositie' innam. De officier vuurde daarop in de richting van de man en raakte hem in de torso.

President Trump was rushed out of the White House briefing room Monday evening and later said the Secret Service had shot someone nearby. https://t.co/RrzvQqqQT4 pic.twitter.com/LdU94gVZZY — ABC News (@ABC) August 10, 2020

Enkele minuten later keerde de president terug naar de briefing room van het Witte Huis. Hij verklaarde aan de pers dat de situatie onder controle was en dat de neergeschoten verdachte naar het ziekenhuis werd overgebracht. Niemand anders raakte gewond, zei hij. De geheime dienst meldde echter kort nadien via Twitter dat ook een van haar medewerkers naar het ziekenhuis was overgebracht. In een andere tweet verklaarde de beveiligingsdienst dat een 51-jarige man rond 17.53 uur plaatselijke tijd een officier benaderde die aan het Witte Huis de wacht hield. Hij zou gezegd hebben dat hij een wapen had en haalde vervolgens een voorwerp vanonder zijn kledij waarbij hij een 'schutterspositie' innam. De officier vuurde daarop in de richting van de man en raakte hem in de torso.