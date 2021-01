Trump lijkt zich eindelijk neer te leggen bij winst Joe Biden

De Amerikaanse president Donald Trump is 'verontwaardigd' over het geweld dat woensdag plaatsvond aan het Capitool in Washington. Dat heeft hij donderdag verklaard in een videoboodschap die verspreid werd via Twitter. Hij roept ook op tot 'verzoening' en zegt dat hij alles in het werk wil stellen voor een ordentelijke machtsoverdacht.

© Reuters