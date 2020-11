Amerikaans president Donald Trump, die de resultaten van de verkiezingen aanvecht, heeft opnieuw een juridische nederlaag geleden. Een federaal hof van beroep in de staat Pennsylvania heeft een klacht van Trump, die miljoenen briefstemmen wil laten schrappen, ongegrond verklaard.

'Een verkiezing oneerlijk noemen, maakt de verkiezingen niet oneerlijk. Rechtszaken vereisen specifieke beschuldigingen en vervolgens bewijs', schreef rechter Stephanos Bibas, die eind 2017 door Trump werd benoemd. 'Vrije en eerlijke verkiezingen zijn het levensbloed van onze democratie.'

Een advocaat van het staatshoofd, Jenna Ellis, klaagde op Twitter het 'activistische gerechtelijk apparaat in Pennsylvania' aan, dat de 'massale fraude blijft toedekken'. Volgens Ellis zal nu naar het Hooggerechtshof worden gestapt met de zaak.

Trump houdt al wekenlang vol dat er grootschalige fraude is gepleegd en heeft het over 'gestolen' verkiezingen. Hij heeft daarover echter nog geen echte bewijzen aangeleverd. Eerder werden al meerdere rechtszaken van Trump en zijn Republikeinse bondgenoten van de hand gewezen. Dat gebeurde onder meer al in Michigan, Penssylvania, Georgia en Nevada. Volgens CNN was dit de 31ste keer dat een klacht van het Trumpteam over de verkiezingsuitslag door een rechtbank afgewezen werd.

