De Democraten in het Amerikaanse Congres kunnen al over enkele dagen een tweede impeachment tegen president Donald Trump op gang brengen. Halverwege volgende week kan over de procedure gestemd worden in het Huis van Afgevaardigden. De uittredende president liet weten dat hij niet naar de eedaflegging van zijn opvolger komt.

In een tweet liet de uittredende president weten dat hij niet naar de eedaflegging komt van zijn opvolger, de Democraat Joe Biden. 'Aan iedereen die het heeft gevraagd, ik zal niet naar de inauguratie gaan op 20 januari', aldus Trump.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Het is een lange traditie in de VS dat de vreedzame overgang van regimes bekrachtigd wordt door de aanwezigheid van de vorige president bij het aantreden van de volgende.

In een videoboodschap die Donald Trump donderdag (lokale tijd) op Twitter had geplaatst, leek hij zich neer te leggen bij het toekomstige presidentschap van Biden. 'Nu het Congres de uitslag heeft bekrachtigd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari. Mijn focus verplaatst zich nu naar het verzekeren van een soepele, ordentelijke en naadloze machtsoverdracht', zei Trump in de video. 'Dit moment vraagt om herstel en verzoening.'

Zijn nederlaag heeft hij echter nog niet toegeven, laat staan dat hij zijn opvolger gefeliciteerd heeft.

Afzetting

Een vooraanstaand Democratisch lid van het Huis, Katherine Clark, verklaarde aan nieuwszender CNN dat er spoed gemaakt wordt met de afzettingsprocedure, ook al omdat president Trump nog minder dan twee weken in functie is.

De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dus is een goedkeuring daar zo goed als zeker. De impeachmentprocedure gaat dan naar de Senaat, waar een tweederdemeerderheid vereist is en dus ook stemmen van de Republikeinen nodig zijn. De Democraten wachten eerst af of vicepresident Mike Pence en andere regeringsleden de kortere weg van het 25ste amendement van de grondwet nemen om de president af te zetten, aldus Clark.

Donderdag hadden de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de hoogste Democraat in de Senaat, Chuck Schumer, Pence en de regeringsleden daartoe opgeroepen.

