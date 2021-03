De Amerikaanse oud-president Donald Trump keert binnenkort met een eigen dienst terug op social media. Dat heeft zijn adviseur Jason Miller zondag tegen Fox News gezegd.

Volgens Miller is de dienst er over twee tot drie maanden. De adviseur liet weten dat hij verder geen informatie kon verstrekken over de ambities van Trump met social media. Trump zou daarover diepgaand overleg hebben gevoerd in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Ook zouden tal van bedrijven de oud-president hebben benaderd over een socialmedia-platform.

'Dit nieuwe platform wordt groot', voorspelde Miller. 'Trump zal er tientallen miljoenen mensen mee trekken.'

Twitter was jarenlang hét communicatiemiddel van de oud-president. Hij communiceerde vooral via zijn privé-account @realDonaldTrump met 90 miljoen twitteraars als volger totdat het techbedrijf dat account opschortte en later blokkeerde vanwege Trumps rol bij de bestorming van het parlement op 6 januari.

