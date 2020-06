De Amerikaanse president Donald Trump heeft een plan goedgekeurd om 9.500 Amerikaanse soldaten uit Duitsland weg te halen. Dat heeft het Amerikaanse leger dinsdag aangekondigd.

Trump had eerder al bekendgemaakt dat hij de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Duitsland wilde afbouwen omdat de Duitsers volgens hem te weinig investeren in de Navo.

Momenteel zijn er 34.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Bij die strijdkrachten werken nog eens 17.000 Amerikaanse burgers.

De mededeling komt een dag nadat een aantal senatoren, zowel Democraten als Republikeinen, hadden aangekondigd dat ze de macht van Trump om soldaten uit Duitsland terug te trekken, willen inperken. Ze willen het belastinggeld blokkeren dat gebruikt zou worden om de troepenbeweging te realiseren.

Concrete details over de plannen zijn er nog niet. De Defensiecommissie in het Congres zal in de komende weken ingelicht worden, gevolgd door consultaties met de Navo-partners.

Trump zei eerder al dat hij een deel van de soldaten van Duitsland naar Polen wil verhuizen.

Trump had eerder al bekendgemaakt dat hij de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Duitsland wilde afbouwen omdat de Duitsers volgens hem te weinig investeren in de Navo. Momenteel zijn er 34.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Bij die strijdkrachten werken nog eens 17.000 Amerikaanse burgers. De mededeling komt een dag nadat een aantal senatoren, zowel Democraten als Republikeinen, hadden aangekondigd dat ze de macht van Trump om soldaten uit Duitsland terug te trekken, willen inperken. Ze willen het belastinggeld blokkeren dat gebruikt zou worden om de troepenbeweging te realiseren. Concrete details over de plannen zijn er nog niet. De Defensiecommissie in het Congres zal in de komende weken ingelicht worden, gevolgd door consultaties met de Navo-partners. Trump zei eerder al dat hij een deel van de soldaten van Duitsland naar Polen wil verhuizen.