Trump-kamp lijdt voor het Hooggerechtshof nieuwe nederlaag in kiesstrijd

De gerechtelijke instantie in Washington wees dinsdagavond een verzoek van Republikeinen af om miljoenen stemmen in de staat Pennsylvania niet te laten meetellen. In het korte vonnis gaf de rechtbank geen verdere commentaar.

Uittredend Amerikaans president Donald Trump in zijn kantoor, 7 december 2020 © Reuters