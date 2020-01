De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag aangekondigd dat hij voor dinsdag zijn vredesplan voor het Midden-Oosten zal onthullen, wanneer hij in Washington de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens rivaal Benny Gantz ontvangt.

Trump verklaarde verder dat hij 'kort' met de Palestijnen had gesproken. Het is een 'uitstekend' plan, waar ook de Palestijnen zich volgens hem in zullen kunnen vinden. Ze 'zullen in het begin misschien negatief reageren, maar het is eigenlijk heel positief voor hen', verklaarde de Amerikaanse president nog. 'Ik wil die deal heel graag sluiten. Ze zeggen dat het de moeilijkste van alle deals is.'

In de VS wordt al sinds 2017 gewerkt aan wat Trump 'het ultieme akkoord' noemt voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. De uitrol van het plan liep echter al verschillende maanden vertraging op. In september stapte Jason Greenblatt nog op. Hij was als Amerikaanse speciale gezant bevoegd voor het onderhandelen van de vrede in het Midden-Oosten. Hij zette samen met Trumps schoonzoon Jared Kushner zijn schouders onder het vredesplan.

Trump verklaarde verder dat hij 'kort' met de Palestijnen had gesproken. Het is een 'uitstekend' plan, waar ook de Palestijnen zich volgens hem in zullen kunnen vinden. Ze 'zullen in het begin misschien negatief reageren, maar het is eigenlijk heel positief voor hen', verklaarde de Amerikaanse president nog. 'Ik wil die deal heel graag sluiten. Ze zeggen dat het de moeilijkste van alle deals is.' In de VS wordt al sinds 2017 gewerkt aan wat Trump 'het ultieme akkoord' noemt voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. De uitrol van het plan liep echter al verschillende maanden vertraging op. In september stapte Jason Greenblatt nog op. Hij was als Amerikaanse speciale gezant bevoegd voor het onderhandelen van de vrede in het Midden-Oosten. Hij zette samen met Trumps schoonzoon Jared Kushner zijn schouders onder het vredesplan.